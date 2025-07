Record di consensi: una lista Mastella avrebbe il 30% Il sindaco commenta il risultato della classifica sul consenso dei primi cittadini

“Destra e sinistra contro di me, ma ho il consenso della gente che mi dà la spinta ad andare avanti fino alla fine del mio mandato. Dopo vedremo il da farsi perché questo significa che una 'lista Mastella' che sostiene un candidato prende tranquillamente il 25-30%”.

Clemente Mastella è più che soddisfatto del risultato ottenuto nella classifica stilata dal Sole 24 ore che lo inserisce “al nono posto per consenso tra i capoluoghi dei sindaci d’Italia”. E gli fa segnare un record riguardo al 'miglioramento rispetto alle elezioni'.

La lettura in termini politici è un'equazione perfetta tra consenso e voti.

“Un grande risultato ottenuto grazie alla città di Benevento, ai cittadini che hanno fiducia nella mia persona. Un risultato straordinario per il semplice fatto che cresco più di tutti in Italia (+6.3%) per quanto riguarda il consenso ottenuto nelle scorse elezioni e quello che oggi avrei se si votasse.

L'altra cosa straordinaria – aggiunge - è che mentre gli altri hanno il sostegno dell'area di centro-destra o di centrosinistra io vado avanti da solo. Con me c'è la gente comune. E' un fatto considerevole e mi dà anche la spinta ad andare avanti e proseguire il mio impegno fino alla fine del mio mandato”.

E tra le ragioni del successo c'è sicuramente l'essere rimasto fortemente legato al suo territorio e alla sua gente.

“Ho sempre conservato una natura identitaria, il legame e l'affetto con la gente, non mi sono mai completamente trasferito a Roma e sono sempre rimasto in contatto con il mio territorio conoscendone esigenze, difficoltà, bisogni. Mi sono mosso come possibile per risolverli, ho portato la mia città in avanti per quanto riguarda la considerazione generale, l'ho fatta crescere. Abbiamo fatto tanto e tanto altro faremo ancora”.

E ancora “Sono, nei primi dieci insieme all'amico Gaetano Manfredi, e sono l'unico sindaco del Mezzogiorno e in assoluto l'unico di quelle aree interne che vanno preservate e valorizzate, non certo dileggiate. Il gradimento, che i numeri certificano oggi, consolida e accresce la volontà di fare sempre meglio e sempre più per Benevento, le cui donne e uomini nella stragrande maggioranza hanno compreso il lavoro svolto e ne apprezzano i risultati".