Parco De Mita, l'opposizione: garantire accessibilità e libera fruizione “Chiusura del parco e divieti imposti ai cittadini”, l'opposizione scrive al sindaco

"Parco De Mita a Benevento, garantire la piena accessibilità e la libera fruizione del parco nel rispetto della convenzione". E' quanto chiedono rivolgendosi al sindaco Mastella i consiglieri di opposizione Luigi Diego Perifano, Giovanna Megna, Francesco Farese e Angelo Miceli.

"Da più parti – si legge in una nota - si sono levate proteste per la mancata apertura al pubblico, ogni giorno e negli orari previsti, del Parco 'De Mita”, spiegano gli esponenti della minoranza consiliare che sostengono: “È noto che con una decisione alquanto originale quell’area a verde è stata affidata in concessione ad un privato, ciò che, tuttavia, non la priva della natura giuridica di bene pubblico. Difatti, per la fruizione generalizzata del parco, la convenzione appositamente stipulata col concessionario ne prevede, nei mesi da aprile ad ottobre, l’apertura sette giorni su sette (prefestivi e festivi compresi) negli orari 9.00-12.30 e 15.00-18.30. Risulta però - dichiarano i consiglieri di opposizione - dalle numerose segnalazioni ricevute che tali orari non siano rispettati, o che comunque non lo siano sempre, cosicché l’apertura al pubblico del parco sembra dipendere dalla discrezionalità del gestore, piuttosto che dal rispetto della convenzione. Alcune famiglie hanno inoltre rappresentato che all'ingresso del parco gli sarebbe stato vietato, da parte di personale non identificato, di introdurre bottiglie d'acqua per i bambini all'interno dello stesso. Nella convenzione però è esplicitamente previsto che l'ingresso e la permanenza nel parco inclusivo non comporta alcun obbligo di consumazione”.

Un parco inclusivo e luogo di aggregazione

“Negli atti deliberativi per la concessione del parco - proseguono gli esponenti di Alternativa per Benevento - identificato nella convenzione come 'parco inclusivo', si individuavano inoltre quali finalità quelle di promuovere la fruizione pubblica e di valorizzare la struttura come luogo di aggregazione anche attraverso lo svolgimento di attività di animazione, eventi culturali, laboratori, giochi iniziative ed attività ludico motorie con la partecipazione libera ed aperta a tutti".

Parco De Mita, l'opposizione interpella il sindaco

Perifano, Megna, Farese e Miceli chiedono al sindaco "onde evitare ulteriori proteste dell’utenza, di attivarsi immediatamente per verificare se c’è stata una violazione delle regole di gestione del sito, e di assumere ogni conseguenziale provvedimento per garantire la piena accessibilità e la libera fruizione del parco pubblico a tutti quelli che desiderano frequentarlo nei previsti orari di apertura".