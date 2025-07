Benevento-Caserta, Sorrentino (NdC): "Opera strategica, ma ora servono fatti" La nota della segretaria provinciale di Noi di Centro

"E’ veramente imbarazzante notare come, con l’approssimarsi delle scadenze elettorali, via sia una particolare attenzione sulla necessità di realizzare l’asse stradale Caserta/Benevento e si enfatizzi l’impegno del Governo in termini di risorse economiche. E questo avviene, con fasi alterne, sia dal PD, se il Centrosinistra guida il Governo, sia ora dagli esponenti della Lega, visto che il Centrodestra governa il paese e il loro mentore (Salvini) è il Ministro delle Infrastrutture (in questa vicenda, anche la Regione è stata spesso assente", lo scrive in una nota la segretaria provinciale NdC Marcella Sorrentino.

"Ma se è vero che questa opera, ancora oggi, rappresenta un asse strategico per lo sviluppo socio economico delle province di Benevento, Caserta ed Avellino, che vede interessati ben 18 comuni, contribuendo alla crescita delle aree interne e che avrà un impatto notevole sulla quotidianità di migliaia di cittadini, è lecito domandarsi se tutti sono d’accordo, dalla destra alla sinistra, come mai in tanti anni non è mai stata posta una sola pietra per la realizzazione di questa opera. Ricordo che il primo progetto dell’Anas risale al 2004, ma in questi 20 anni cosa è successo?? Niente. Dopo un primo progetto non condiviso dal Ministero dell’Ambiente circa 4 anni fa venne dato nuovo incarico per la redazione di un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica; lo stesso ha avuto il placet del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e due anni orsono venne anche promosso il dibattito pubblico, ovvero il confronto dei progettisti con le singole realtà comunali. Ma dopo? Il silenzio.

Ora si dice che questa opera è stata inserita nell’aggiornamento del Contratto di Programma fra MIT ed ANAS e finalmente si comprende che quando parliamo di questo asse stradale erroneamente lo chiamiamo come collegamento fra Caserta e Benevento perché parliamo solo di un primo lotto che va dallo svincolo della A3 (Caserta) fino alla rotonda di Paolisi, per poi ipotizzare (ma quando???) un secondo lotto che colleghi Paolisi con la tangenziale di Benevento. Ma vorremo sapere quando parliamo della delibera CISPESS, cosa è stato finanziato : il completamento della progettazione o anche la realizzazione dell’opera, intera o per stralci??? Ancora non è dato di sapere nulla!!! E quindi ho paura che parliamo dei soliti proclami pre-elettorali", conclude.