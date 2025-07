Caserta-Benevento, Cairella: "Nostro impegno concreto" L'intervento del responsabile Infrastrutture e Trasporti della Lega Salvini Premier del Sannio

Sulla Caserta- Benevento non si è fatta attendere la replica della Lega a Marcella Sorrentino. Ad intervenire in risposta alla segretaria provincia di Noi di Centro è Cosimo Cairella, responsabile Infrastrutture e Trasporti della Lega Salvini Premier del Sannio.

Caserta - Benevento, Lega nel Sannio

“Marcella Sorrentino stia serena: laddove non è riuscito, per incapacità o mancanza di impegno Clemente Mastella in 49 anni di intensa attività politica, ce la farà la Lega. Se oggi la Caserta-Benevento è tornata d’attualità – scrive in una nota l'esponente della Lega - è merito esclusivo del ministro Salvini, della Lega e dell’onorevole Zinzi che hanno lavorato per far rientrare l’opera nella programmazione Mit-Anas”.

“Dimentica, evidentemente, la segretaria provinciale del movimento locale del sindaco di Benevento che – prosegue - la realizzazione dell’importante arteria stradale era stata esclusa dal contratto di programma Mit-Anas perché la Regione, della cui maggioranza Mastella è partecipe, non l’aveva ritenuta strategica e soltanto dopo un ordine del giorno, approvato a luglio scorso dalla Camera dei Deputati, dell’onorevole Gianpiero Zinzi e l’impegno del ministro Salvini l’opera è ritornata nel piano approvato qualche settimana fa dal Cipess. Questa è la verità dei fatti, altre ricostruzioni sono le solite cantilene elettorali e/o polemiche strumentali. Piuttosto, visto che chiede come mai in tanti anni non è stata posta una sola pietra, evidentemente il destinatario, non citato, della Sorrentino è proprio Clemente Mastella che ha occupato ruoli politici, istituzionali e di governo ininterrottamente dal 1976. È proprio Mastella che dovrebbe spiegare perché in cinquant’anni di onorata carriera non è stato mai in grado di far programmare e far realizzare la Caserta-Benevento, così come non è stato in grado di far realizzare la Telesina. È stato deputato, senatore, sottosegretario, due volte ministro, vice presidente della Camera, europarlamentare, per pochi giorni anche consigliere regionale, ora sindaco del capoluogo: ovvero è stato tutto ma non ha mai trovato il tempo e il modo di lavorare per la realizzazione di un’arteria strategica e importante che non solo collegherebbe a quattro corsie due capoluoghi di provincia ma darebbe centralità ad un’area vasta qual è la Valle Caudina”, aggiunge Cairella.

Programmazione in due lotti della Caserta - Benevento: l'iter

E a proposito della proposta di programmazione in due lotti e del finanziamento Cairella spiega: “La Sorrentino non appare sintonizzata con Mastella, tutt’altro. Prima di esercitarsi nel comunicato stampa avrebbe dovuto leggere la missiva inviata lo scorso anno da Mastella a Salvini e a De Luca dove si contestava la estromissione della Caserta-Benevento dal contratto di programma chiedendone il reintegro nello stesso e la realizzazione anche in lotti. In ogni caso – conclude Cairella – stiano tutti sereni, le perdite di tempo di quasi cinquant’anni lamentate dalla Sorrentino e delle quali è stato protagonista Mastella saranno recuperate dall’impegno della Lega. Che per ora, e non abbiamo mai detto il contrario perché siamo abituati a dire la verità, ha riportato l’opera nella programmazione, l’impegno successivo è il finanziamento del primo lotto e a seguire ogni utile iniziativa per il secondo lotto. Ad altri lasciamo le chiacchiere, noi facciamo i fatti”.