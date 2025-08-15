Grandinata, Rubano: evento devastante, misure straordinarie per gli agricoltori

Il deputato di Forza Italia: subito una ricognizione dei danni

Benevento.  

La violenta grandinata che nelle ultime ore ha colpito il Beneventano, in particolare le aree del Fortore, della Valle Telesina, del Taburno e Contrada San Vitale a Benevento, ha causato gravi danni alle colture, con effetti pesantissimi su vigneti e oliveti. In pochi minuti sono andati in fumo mesi di lavoro e di investimenti da parte delle nostre aziende agricole, con conseguenze gravi per l’economia del nostro territorio”.
Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, che aggiunge: “È stata una vera e propria tempesta di ghiaccio che ha compromesso una parte consistente della produzione agricola locale. Fenomeni temporaleschi avevano già colpito le pendici del Matese e la Valle del Titerno, a conferma di una stagione segnata da fenomeni atmosferici estremi e sempre più frequenti”.
Chiedo alla Regione Campania e al Governo nazionale – prosegue Rubano – di avviare una ricognizione dei danni e di predisporre misure straordinarie di sostegno agli agricoltori, valutando anche l’attivazione degli strumenti del Fondo di Solidarietà Nazionale”.

