Giudice Russo presidente Tribunale di Benevento, le reazioni e gli auguri

"Desidero augurare proficuo lavoro al nuovo presidente del Tribunale di Benevento, dottore Michele Russo, così come da votazione del Consiglio superiore della Magistratura. Parimenti il ringraziamento all'uscente dottore Ennio Ricci per la preziosa attività svolta".
Così il senatore Domenico Matera dopo la ratifica del Csm della nomina di Michele Russo alla guida del Tribunale sannita (leggi la notizia).
“Rivolgo al nuovo presidente della tribunale di Benevento, dott. Michele Russo, i migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che con la sua comprovata esperienza, saprà offrire un contributo prezioso al servizio dei cittadini. Desidero esprimere al contempo un sincero ringraziamento al presidente uscente, dottore Ennio Ricci, per l’impegno costante e la dedizione dimostrata durante il suo incarico”.
Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie.