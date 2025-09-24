Martedì 30 settembre nuova seduta del Consiglio comunale a Benevento

Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale in modalità mista per martedì 30 settembre con inizio alle ore 9:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
- Ratifica delibera di Giunta n. 246 del 5.8.2025 avente ad oggetto: variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 con contestuale variazione di PEG.
- Ratifica delibera di Giunta n. 270 del 3.9.2025 avente ad oggetto: variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
- Ratifica delibera di Giunta n. 292 del 17.9.2025 avente ad oggetto: variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
- Approvazione Bilancio Consolidato esercizio 2024 ai sensi dell’art. 11bis del D.Lgs. n. 118/2011.
- Riconoscimento debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sentenza tribunale di Benevento n. 2355/2023.
- Riconoscimento debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sentenza Corte di Appello di Napoli n. 4830/2024 e successivi.
- Riconoscimento debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sentenza Giudice di Pace Benevento n. omissis.
- Riconoscimento debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, scheda di rilevazione della partita debitoria n. 18/2025 sentenza n. omissis/2025 emessa dal Giudice di Pace di Benevento – atto di opposizione a sanzione amministrativa n. R.G. omissis/2024.
- Riconoscimento debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, scheda di rilevazione della partita debitoria n. 14/2025 sentenza n. omissis/2025 emessa dal Giudice di Pace di Benevento – ricorso n. R.G. omissis/2019.
- Riconoscimento debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, scheda di rilevazione della partita debitoria n. 16/2025 sentenza n. omissis/2025 emessa dal Giudice di Pace di San Giorgio La Molara – ricorso n. R.G. omissis/2024.
- Approvazione Regolamento per l’utilizzo dello spray al peperoncino da parte della Polizia Municipale
- Documento di Orientamento Strategico (DOS) della Città di Benevento, ciclo di programmazione risorse comunitarie 2021/2027. Approvazione.