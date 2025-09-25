Elettrificazione ferrovia Bn-Av-Sa e facoltà di medicina delle aree interne Mastella (Ndc) chiede a Fico impegni precisi

"E' il momento del programma e dei contenuti. Al candidato presidente della Campania Roberto Fico, oggi nel Sannio, chiedo di farsi subito garante, prioritariamente, di due impegni precisi che sono i primi che come Noi di Centro chiederemo di inserire nel programma di mandato: l'elettrificazione della linea ferroviaria che congiunga le province di Benevento ed Avellino fino a Salerno e fondi ad hoc per la facoltà di Medicina a Benevento che dopo l'inizio con le prime iscrizioni deve avere la forza per camminare con le proprie gambe", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Dopo otto anni, mancano ancora fondi per l'elettrificazione di una linea ferroviaria che permetterebbe di congiungere le aree interne al porto e all'aeroporto di Salerno. Così davvero le aree interne muoiono. La Regione deve farsi carico di finanziare per la quota mancante: l'Irpinia e il Sannio non possono subire un altro schiaffo sul versante infrastrutturale. Quanto alla facoltà di medicina, abbiamo esultato per i primi 80 posti. Ma non è sufficiente. Il percorso va potenziato. Certamente va bene ed è positiva la partnership iniziale con la Federico II, ma la Regione deve assumersi l'onere di far camminare la Facoltà di medicina all'Unisannio sulle proprie gambe e con un offerta che possa coprire una domanda maggiore dell'attuale", chiude il leader di Noi di Centro.

