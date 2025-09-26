Idraulico-forestali, Cacciano (Pd): "Non più progetti ma fondi certi" Il segretario Pd esprime preoccupazione per i ritardi nei pagamenti

“Mi preme esprimere piena vicinanza e sostegno ai lavoratori idraulico forestali della Comunità Montana del Fortore, che ancora oggi vivono una condizione di forte incertezza e disagio dovuta ai ritardi nei pagamenti delle spettanze”.

Così il segretario provinciale del Pd Sannio, Giovanni Cacciano.

“Una situazione non più accettabile e che richiede un intervento risolutivo e definitivo – prosegue Cacciano. Con il “Governo De Luca” si è in effetti lavorato con per sanare il disastro ereditato dalla gestione del centro destra di Caldoro, ripianando i debiti e riportando la situazione a un livello molto più sostenibile. Tuttavia, ancora oggi si registrano ritardi benché non nella misura abnorme dei tempi di Caldoro quando si sfioravano i due anni di arretrati. Un passo avanti significativo, ma non ancora sufficiente”.

“Il problema – evidenzia il segretario Dem - sta in un meccanismo che continua a mostrare tutte le sue fragilità: il ricorso a fondi veicolati tramite progetti, con margini di errore e conseguenze pesantissime sui lavoratori, che restano senza certezze.

Per questo ritengo necessario compiere un passo ulteriore: l’intero comparto forestale va ricondotto alla diretta competenza della Regione Campania, con oneri stabili a carico del bilancio regionale. Solo così potremo dare piena dignità e sicurezza ai lavoratori, garantendo continuità e una gestione efficace di un settore fondamentale per la tutela ambientale e per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori”.

“La nostra battaglia è al fianco di questi lavoratori e delle loro famiglie: non chiedono privilegi, ma il rispetto dei loro diritti”, conclude Cacciano.