Festa nazionale di Forza Italia nel Sannio: pronti per una nuova era - VIDEO Tajani: regionali, per noi ideale è un candidato civico. Rubano: Sannio protagonista della politica

“Ringrazio il segretario nazionale Antonio Tajani, che ha voluto che questa grande festa di Forza Italia si svolgesse qui a Telese Terme, in provincia di Benevento, dove il nostro partito ha scritto pagine importanti”.

Lo ha detto Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e segretario provinciale di Benevento, intervenendo a “Libertà”, la festa nazionale di Forza Italia che si sta svolgendo a Telese Terme.

“Alle elezioni europee dello scorso anno - ha proseguito Rubano - il Sannio è stata la provincia più azzurra della Campania con il 16,58% dei voti, segnando un incremento significativo del 36,92% rispetto alle politiche del 2022. Nel Sannio siamo la prima forza politica di centrodestra negli enti locali.

A Telese Terme il Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Il ministro degli Esteri e vicepremier ha toccato numerosi argomenti a partire dalla crisi in Medioriente:l'obiettivo dell'Italia è la pace. Siamo pronti a fare ciò che serve per la pace e per aiutare la popolazione per la consegna dei beni alimentari”.

E per quanto riguarda le elezioni regionali, il vicepremier Tajani non usa mezzi termini per rimarcare: “per noi il miglior candidato presidente e un civico. Siamo pronti con le liste. Presto faremo una riunione con la premier Meloni e Salvini per decidere sul nome”.

Prima giornata dedicata anche al tema della Giustizia: “Per noi è una battaglia di libertà - ha spiegato Tajani -. Ogni cittadino che entra un un Tribunale deve essere garantito da un giudice terzo. Con questa riforma noi esaltiamo il ruolo del giudice giudicante e chiudiamo la stagione della politicizzazione dei magistrati”.

Sulle regionali è intervenuto anche il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello: “Le liste sono pronte. Forza Italia in Campania è pronta. Attendiamo solo che la Lega sblocchi la vicenda che riguarda Veneto e Lombardia. E' per questo che il centrodestra in Campania ancora non annuncia il candidato presidente”.

A Telese Terme tra gli altri anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che rispondendo a una domanda su un eventuale ripensamento circa la possibilità di candidarsi per il centrodestra alle regionali in Campania ha rimarcato: "Su questa parte ci sono molte figure autorevoli. Penso di poter essere più utile alla Campania come ministro dell'Interno”.