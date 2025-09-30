Ndc, inconto Mastella-Vernillo: Ok adesione del consigliere comunale Orlacchio

"L'obiettivo è potenziare Ndc sul territorio"

Benevento.  

Il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella ha incontrato stamane per un colloquio di natura politica il sindaco di San Nicola Manfredi Arturo Leone Vernillo.

"Vernillo -si legge in una nota - ha ribadito i rapporti di stima personale e politica con Clemente Mastella, pur da appartenenze partitiche diverse.  L'accordo ha suggellato l'adesione ufficiale a Noi di Centro del consigliere comunale Luigi Orlacchio. Contestualmente sarà avviata una organizzazione del partito sul territorio comunale che vedrà Luigi Orlacchio nel ruolo di presidente e Antonio Tretola nel ruolo di coordinatore comunale del costituendo direttivo mastelliano a San Nicola Manfredi".

"L'obiettivo - spiegano Orlacchio e Tretola - è potenziare la presenza di NdC sul territorio comunale, a partire dal sostegno alle Regionali ai candidati mastelliani Pellegrino Mastella e Giovanna Razzano. L'intesa è la base per una collaborazione anche entro i confini comunali che guarda alle prossime amministrative sannicolesi. Nel 2021 si è chiusa una fase storica della politica sannicolese. Non sono i personalismi e gli odi ad personam, né climi da guerra permanente a poter guidare le scelte politiche nei territori comunali, dove le scelte politiche di ognuno debbono essere trasparenti e guardare ai rispettivi riferimenti anche a livello provinciale, come altri a dire il vero fanno da tempo", concludono.
 

