Ndc, inconto Mastella-Vernillo: Ok adesione del consigliere comunale Orlacchio "L'obiettivo è potenziare Ndc sul territorio"

Il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella ha incontrato stamane per un colloquio di natura politica il sindaco di San Nicola Manfredi Arturo Leone Vernillo.

"Vernillo -si legge in una nota - ha ribadito i rapporti di stima personale e politica con Clemente Mastella, pur da appartenenze partitiche diverse. L'accordo ha suggellato l'adesione ufficiale a Noi di Centro del consigliere comunale Luigi Orlacchio. Contestualmente sarà avviata una organizzazione del partito sul territorio comunale che vedrà Luigi Orlacchio nel ruolo di presidente e Antonio Tretola nel ruolo di coordinatore comunale del costituendo direttivo mastelliano a San Nicola Manfredi".

"L'obiettivo - spiegano Orlacchio e Tretola - è potenziare la presenza di NdC sul territorio comunale, a partire dal sostegno alle Regionali ai candidati mastelliani Pellegrino Mastella e Giovanna Razzano. L'intesa è la base per una collaborazione anche entro i confini comunali che guarda alle prossime amministrative sannicolesi. Nel 2021 si è chiusa una fase storica della politica sannicolese. Non sono i personalismi e gli odi ad personam, né climi da guerra permanente a poter guidare le scelte politiche nei territori comunali, dove le scelte politiche di ognuno debbono essere trasparenti e guardare ai rispettivi riferimenti anche a livello provinciale, come altri a dire il vero fanno da tempo", concludono.

