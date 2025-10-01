Regionali 2025: a Benevento Avs candida Lucio Ferella “A sostegno del candidato presidente Roberto Fico”

L’assemblea provinciale di Sinistra Italiana Benevento, coordinata dalla segretaria del circolo cittadino Anna Maria Mollica e presieduta dal segretario regionale Tonino Scala insieme al responsabile organizzativo regionale Andrea De Simone, si è riunita ieri, 30 settembre, presso la Fondazione “Ciccio Romano” per discutere i temi della campagna elettorale e definire la candidatura per le elezioni regionali.

“Nel dibattito – spiegano all'indomani dell'incontro - sono state individuate le priorità programmatiche”, dunque dalla “valorizzazione delle aree interne al rafforzamento della sanità, sviluppo economico sostenibile, lavoro, povertà assoluta ed educativa, ambiente, infrastrutture materiali e digitali”. Ed ancora: attenzione è stata riservata “alla tutela dei beni comuni, con un chiaro 'no' alla privatizzazione dell’acqua nella provincia di Benevento”.

Gli interventi di Enzo Parziale, Giovanna Megna e Antonio Broccoli hanno sottolineato “l’importanza di una visione strategica per il Sannio, di politiche dell'ascolto e del fare, e di progetti che restituiscano valore al territorio all’interno del panorama politico regionale”.

“Tutti gli interventi – proseguono gli esponenti di Avs - hanno ribadito che le alleanze regionali non sono vincolanti per le diverse realtà territoriali ed a Benevento il partito conferma la netta opposizione all'attuale amministrazione. A conclusione dei lavori, l'assemblea ha scelto in maniera convergente la candidatura di Lucio Ferella, già sindaco di Baselice e simbolo della battaglia per l’acqua pubblica. Enzo Parziale, al quale i partecipanti avevano proposto la candidatura, ha ringraziato per la fiducia accordata, ma ha ritenuto che proprio Lucio Ferella possa ben rappresentare il Sannio in questa impegnativa sfida regionale. Ferella sarà quindi il volto sannita di Sinistra Italiana all’interno di Alleanza Verdi e Sinistra nella competizione elettorale regionale 2025-2030, a sostegno del candidato presidente Roberto Fico”.

“Sinistra Italiana – ha dichiarato Anna Maria Mollica – intende contribuire con proposte concrete e radicate nelle comunità locali, per costruire una Campania più giusta, sostenibile e solidale”.