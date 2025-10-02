Capitale della Cultura, De Ieso (Lega) replica a Mastella Nuovo intervento sulla doppia candidatura nel Sannio: riaprire tavolo di confronto reale

E' botta e risposta tra la Lega e Mastella sulla capitale italiana della cultura. Dopo la replica del sindaco Mastella nuovo intervento della Lega, questa volta di Mauro De Ieso, vice segretario provinciale del partito nel Sannio e sindaco di Pago Veiano.

“Le parole del sindaco di Benevento Clemente Mastella – si legge in una nota a firma di De Ieso - che definisce “imbecillità politica” il legittimo rilievo mosso dalla Lega circa la doppia candidatura del territorio a Capitale Italiana della Cultura 2028, rappresentano un segnale chiaro: quando si è nervosi, spesso si perde il controllo e si preferisce attaccare invece di spiegare. Eppure, i fatti parlano da soli. Se c’è stata “imbecillità politica”, essa va ricercata semmai nella mancanza di coordinamento che ha portato due realtà dello stesso territorio a presentare proposte scollegate e concorrenti”.

Secondo l'esponente della Lega l'aver presentato una doppia candidatura nel Sannio per il riconoscimento del titolo di Capitale della cultura sarebbe “una responsabilità che ricade innanzitutto su chi indossa la fascia tricolore del capoluogo: Mastella avrebbe dovuto promuovere sin dall’inizio un lavoro condiviso, coinvolgendo gli attori istituzionali e culturali del Sannio in un’unica visione strategica”.

E aggiunge: “Non è lesa maestà far notare l’assurdità di una situazione che indebolisce tutti. E se qualcuno si sente colpito da questa semplice constatazione, forse dovrebbe interrogarsi sul proprio approccio alla gestione istituzionale, piuttosto che lanciare insulti gratuiti. D’altra parte, se oggi lo stesso collega sindaco Mastella afferma che il Sannio dovrebbe correre sotto un’unica bandiera, significa che la nostra riflessione era – ed è – giusta, corretta e condivisa. Allora ci chiediamo: qual è il problema? Solo perché a sollevarlo è stata la Lega?”.

Poi De Ieso avverte Mastella: “Con la Lega dovrà avere a che fare ancora a lungo. Perché siamo presenti, radicati, e continueremo a lavorare nell’interesse del territorio, con serietà e senza timori reverenziali. Noi della Lega non abbiamo né insultato né lanciato polemiche inutili. Abbiamo posto un problema serio, nell'interesse del territorio, senza enfasi mediatica e senza voler primeggiare. Riteniamo che una candidatura importante come quella a Capitale Italiana della Cultura 2028 debba essere costruita e difesa tutti insieme, al di là degli schieramenti politici, senza personalismi e senza protagonismi”.

De Ieso: ancora convinti che sia possibile candidatura unica

Infine l'auspicio: “Siamo ancora convinti che sia possibile e auspicabile una candidatura unica, unitaria e condivisa, che rappresenti l’intero Sannio con dignità e forza”, quindi l'invito rivolto a “tutti – a partire dal Comune di Benevento – a riaprire un tavolo di confronto reale, aperto e costruttivo, nell’interesse esclusivo del nostro territorio”.