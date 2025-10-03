Fibromialgia: in Campania è patologia cronica e invalidante Approvato testo grazie all'impegno del consigliere sannita Abbate

Con voto unanime, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato il Testo Unificato sul “Riconoscimento della fibromialgia come patologia cronica e invalidante e misure regionali di tutela e assistenza”.

Grazie all’impegno del Consigliere Regionale Gino Abbate, la Regione compie un passo fondamentale nella tutela dei pazienti affetti da fibromialgia, riconoscendone ufficialmente la natura cronica e invalidante.

Il provvedimento prevede l’istituzione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA), l’accesso a diagnosi tempestive, trattamenti adeguati e assistenza multidisciplinare.

Saranno inoltre creati l’Osservatorio regionale sulla fibromialgia e il Registro regionale, strumenti indispensabili per raccogliere dati clinici e sociali e sviluppare strategie di intervento mirate.

Il testo approvato valorizza la ricerca scientifica, finanziando studi e progetti finalizzati a migliorare la comprensione della malattia e a individuare nuove strategie terapeutiche.

“Con questo atto – ha dichiarato il Consigliere Abbate – la Regione Campania riconosce concretamente le difficoltà di migliaia di cittadini, offrendo loro un sistema di tutela e assistenza più giusto ed efficace”.