Approvate leggi su Onconutrizione, Oncoriabilitazione e supporto psicologico Abbate: "La Campania compie passo importante"

“Con queste leggi la Campania compie un passo importante verso una presa in carico completa e umana del paziente oncologico”. Così il Consigliere Regionale Gino Abbate dopo l’approvazione, in Consiglio Regionale, delle proposte di legge dedicate all’*onconutrizione, all’oncoriabilitazione e al supporto psicologico per i pazienti oncologici e onco-ematologici.

"La legge sull’onconutrizione introduce la presenza, nelle Unità Operative Territoriali delle ASL e nella rete oncologica campana, di medici specialisti in nutrizione clinica e biologi esperti in scienze dell’alimentazione, con l’obiettivo di assicurare un’alimentazione personalizzata e di qualità in ogni fase della terapia. Una corretta gestione nutrizionale – spiega Abbate – può migliorare la risposta ai trattamenti, sostenere il recupero fisico e ridurre le complicanze legate alle terapie oncologiche".

La legge sull’*oncoriabilitazione* prevede invece la creazione di un modello organizzativo integrato e multidisciplinare, con la presenza di professionisti della riabilitazione oncologica– medici, fisioterapisti, terapisti occupazionali e altre figure specializzate – all’interno delle strutture sanitarie regionali. Saranno coinvolti nei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e nei *Tumor Board*, per accompagnare il paziente dal momento della diagnosi fino al follow-up. È prevista anche una rete regionale di *monitoraggio degli esiti clinici e funzionali*, sviluppata in collaborazione con società scientifiche e associazioni dei pazienti.

A completare il quadro, la legge sul *supporto psicologico* integra in modo strutturale l’assistenza psico-oncologica nel sistema sanitario regionale, garantendo la presenza di **psicoterapeuti specializzati** e un percorso di accompagnamento emotivo per pazienti, familiari e caregiver".

Il consigliere regionale Abbate: un modello di sanità che si prende cura della persona

“Con questi tre provvedimenti – conclude Abbate – costruiamo un modello di sanità che non si limita a curare la malattia, ma si prende cura della persona in ogni sua dimensione: fisica, nutrizionale e psicologica. È questa la direzione in cui deve andare una sanità moderna e davvero vicina ai cittadini".