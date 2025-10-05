Risanamento idrogeologico, Sorrentino: "Risorse insufficienti per aree interne"

L'affondo della segretaria provinciale di Ndc

risanamento idrogeologico sorrentino risorse insufficienti per aree interne
Benevento.  

"I finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture contro il dissesto idrogeologico scontano una distribuzione sghemba e non rispondente alla reali esigenze". Così in una nota la segretaria provinciale NdC Benevento Marcella Sorrentino.

"La più alta concentrazione di frane in rapporto al territorio Campano (fonte Ispra Ambiente è così distribuita: 1°) Benevento, 2°) Avellino, 3°) Salerno l, 4°) Caserta, 5°) Napoli.
Cosa ci fanno i sanniti con 8 milioni 768 Mila euro e gli irpini con 12 milioni 520 mila euro? Non si riesce nemmeno a sistemare il sistema delle zanelle per il displuvio delle acque piovane”, commenta l'esponente di NdC.

Poi l'affondo: “A chi si vanta per questa misera assegnazione di fondi, andrebbe spiegata la loro modesta consistenza in rapporto alle problematiche del territorio, specialmente per le aree interne. Vogliamo continuare a fare le proverbiali nozze con i fichi secchi? Diceva don Milani: 'ognuno ha bisogni e capacità diverse e necessita di risorse e supporto specifici per raggiungere l'equità e l'uguaglianza", conclude Sorrentino.

