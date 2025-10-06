Europa verde per le prossime regionali lancia Pina Fontanella A Cusano Mutri si è tenuto l’esecutivo provinciale di Benevento

Nella sede regionale di Europa verde - Verdi di Cusano Mutri si è tenuto l’esecutivo provinciale di Benevento, nel corso del quale si è discusso del contributo della Provincia di Benevento alla futura amministrazione della regione Campania. In particolare ci si è soffermati sulle necessità delle aree interne, del neonato parco nazionale del Matese e delle possibili prospettive economiche sostenibili del futuro. L’esecutivo unanime ha proposto e scelto nella figura di Giuseppina Fontanella (detta Pina) il giusto profilo quale candidata del collegio di Benevento alle prossime regionali della Campania. Il coportavoce provinciale Luigi Esposito si impegna sin da ora a sostenere la candidata e l’alleanza Verdi-Sinistra (AVS) guidato dalla compagine regionale, coordinata dalla coportavoce Fiorella Zabatta.