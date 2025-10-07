Barone (Lega): Mastella annuncia già la sconfitta del centrosinistra in Campania Il responsabile enti locali commenta il risultato delle regionali in Calabria

“Il risultato delle elezioni regionali in Calabria, che seguono di una settimana la vittoria del centrodestra nelle Marche, conferma un dato politico chiaro: gli italiani continuano a riporre fiducia nel buon governo del centrodestra. In Calabria la Lega segna un risultato importante: è il segnale che il nostro partito continua a crescere su tutto il territorio nazionale”, dichiara Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania.

“Il voto di ieri dimostra che il campo largo a guida 5 Stelle non convince gli elettori. Si è ristretto a un recinto confuso, dove convivono radicalismo, contraddizioni e opportunismo”, aggiunge Barone.

“Lo stesso accade in Campania, dove il candidato del centrosinistra, Roberto Fico, tenta disperatamente di nascondere i disastri di De Luca, a cominciare dalla sanità, che però, guarda caso, è il primo punto del suo programma elettorale, prima ancora del lavoro. Una scelta che la dice lunga. Fico si ammanta di un’aurea di purismo che non può più permettersi. Prende in giro gli elettori, ma i campani lo hanno già smascherato e non lo voteranno.”

“Sono pienamente d’accordo con Mastella, che oggi, a poche settimane dal voto, annuncia la sconfitta certa del centrosinistra in Campania. Da politico di lungo corso, Mastella presagisce il flop di un campo largo a guida 5 Stelle che non è altro che un’alleanza raccogliticcia, un mero accordo elettorale tra gruppi politici che non hanno nulla in comune. Mastella ha colto il punto: una coalizione di questo tipo spaventa gli elettori moderati, la classe media, gli imprenditori, i lavoratori e tutta la parte produttiva della regione. I moderati guardano al centrodestra perché il centrosinistra continua a fare politica di sinistra, massimaliste, e gli elettori sono spaventati.”

“Il centrodestra, invece, continua a crescere e a convincere gli italiani. Ci avviamo verso una vittoria certa anche in Campania”, conclude Barone.

