Consiglio provinciale: assegnazione risorse finanziarie per la viabilità Oggi la seduta alla Rocca dei Rettori

Il Presidente della Provincia Nino Lombardi ha presieduto il Consiglio Provinciale, dopo aver incontrato i Consiglieri Provinciali con i quali ha discusso sulla assegnazione delle risorse finanziarie per la viabilità e per la Strada provinciale n. 44 San Giorgio la Molara – Statale 90 bis. Tutti i Consiglieri presenti, il Consiglio ha provveduto all’esame ed all’approvazione dell’intero Ordine del giorno.

Dopo la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, il Consiglio, con una Relazione del Presidente e del Dirigente del Settore Finanziario Nicola Boccalone, ha approvato con l’astensione dei Consiglieri Iachetta e Fuschini e con 8 voti favorevoli la ratifica della Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027; nonché con la stessa votazione il Bilancio Consolidato della Provincia di Benevento per l’esercizio 2024. Boccalone ha dichiarato che la sola Società Asea tra le partecipate della Provincia presenta un deficit a causa di un contenzioso, mentre per tutte le altre non si registrano bilanci in rosso. Mentre la variazione ha riguardato opere pubbliche, il Dirigente Boccalone ha affermato il risultato positivo dell’esercizio 2024 per Euro 1.604.000, risultato definito migliore rispetto al precedente, fermo a 750mila euro.

Su relazione del Segretario Generale della Provincia Maria Antonietta Iacobellis, dopo gli interventi del Presidente, dei Consiglieri Ruggiero e Iachetta, il Consiglio ha approvato a voti unanimi il Regolamento per l’affidamento di Incarichi Esterni di Servizi Legali di Consulenza e/o Rappresentanza e Difesa in Giudizio dell’Ente e l’istituzione di un nuovo Albo di Avvocati per la Provincia di Benevento.

Su relazione del Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale Giancarlo Corsano e dello stesso Presidente, e dopo gli interveti dei Consiglieri Ruggiero e Panunzio, il Consiglio ha approvato a voti unanimi la Proposta della Società Asia Benevento S.P.A. per la Delocalizzazione del Punto di Raccolta Rifiuti in Loc. Piano Cappelle nel sito di proprietà della Provincia di Benevento con un D’Intesa ed Indirizzi agli Uffici.

Infine, dopo aver dibattito sulla proposta del Consigliere Fuschini circa la introduzione di un applicativo per la gestione digitale della viabilità provinciale e la illustrazione a cura del Presidente della posizione della Provincia a seguito di un suo documento di indirizzo sull’argomento, e del Dirigente Corsano, che ha illustrato il lavoro in corso per l’introduzione eventuale del nuovo strumento di gestione, il Consiglio Provinciale, con 6 astenuti e 5 voti favorevoli, ha approvato tutti i debiti fuori Bilancio iscritti all’Ordine del giorno e relativi al risarcimento da “insidie stradali” , Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relative a sinistri derivanti da “insidie stradali” .