Noi di Centro-Noi Sud, liste pronte per tutti i collegi delle Regionali "Nonostante i tirapiedi interessati, siamo pronti"

Vertice di partito stamane a Benevento tra il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella, il segretario regionale Pasquale Giuditta, il dirigente di partito Peppe Barra e il segretario del movimento Noi Sud Antonio Milo.



"A prescindere da qualche uccello del malaugurio e da tirapiedi interessati, le liste Noi di Centro-Noi Sud sono pronte in tutte le cinque province campane. E saranno competitive. A questo proposito accordi sono stati suggellati con esponenti di cultura socialista ed ex Azione", è quanto si legge nella nota al termine della riunione.