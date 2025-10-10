Riqualificazione Strade Provinciali nel Sannio: la Regione stanzia 6 milioni Per la Valle del Titerno e l'ex Statale Sannitica

La Regione Campania ha finanziato numerosi progetti di intervento per la riqualificazione di Strade Provinciali nel Sannio.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento che ha ricevuto apposita comunicazione dalla sede regionale di Napoli. Il Presidente ha precisato, a questo riguardo, che due sono stati i finanziamenti riconosciuti direttamente alla Provincia di Benevento per un totale di 6 milioni di Euro; mentre altri interventi sono stati

concessi ad alcuni Comuni che hanno richiesto alla Provincia l’approvazione di programmi di riqualificazione delle connessioni viarie delle strade comunali con quelle provinciali afferenti il loro territorio.

I fondi assegnati dalla Regione Campania alla Rocca dei Rettori

1)- Euro 3.000.000: per la riqualificazione degli itinerari provinciali ricadenti nella Valle del Titerno per la interconnessione delle aree di pregio storico-archeologico e vitivinicolo alla SS 372 – 1° lotto;

2)- Euro 3.000.000: per la Strada provinciale n. 118 “Cinque Vie – Supportico – Presta – Casello Fs – ex Statale Sannitica” – Lavori di potenziamento ed adeguamento dell’asse viario nel territorio di Sant’Agata de’ Goti. 1° lotto.

«Il Sannio, con questo provvedimento della Regione Campania, ha affermato il Presidente Lombardi, ha ottenuto risorse finanziarie straordinarie aggiuntive per fare fronte alle ben note carenze e criticità che si registrano nella dotazione infrastrutturale viaria del territorio. E’ doveroso, ha aggiunto Lombardi, ringraziare la Regione Campania per questa iniezione aggiuntiva di investimenti pubblici per il miglioramento della qualità della vita con opere che indubbiamente sono a servizio della crescita di tutto il territorio della provincia.

Lombardi: premiata l’opera di sinergia istituzionale tra Provincia e Comuni

Sottolineo come l’opera di sinergia istituzionale tra Provincia e Comuni, ha continuato il Presidente Lombardi, ha ottenuto un nuovo, importante riconoscimento con l’assegnazione di risorse finanziarie che consentiranno a molte realtà civili, economiche e produttive comunali di usufruire di connessioni migliori della attuale rete stradale comunale e provinciale. La qualità progettuale delle proposte presentate complessivamente dagli enti Istituzioni sanniti alla Regione Campania, ha concluso Lombardi, ha consentito di conseguire risultati significativi ed importanti che confermano la bontà di una scelta di politica amministrativa che abbiamo sempre perseguito e caldeggiato».