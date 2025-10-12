Regionali, Ferraro (FdI): "Cirielli uomo delle istituzione, scelta autorevole" "Siamo pronti a fare la nostra parte"

"Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni all’onorevole Edmondo Cirielli per la candidatura a Presidente della Regione Campania con il sostegno compatto della coalizione di centrodestra. Si tratta di una scelta autorevole e coerente, che premia un uomo delle istituzioni, capace, determinato e profondamente legato al nostro territorio". Così Mario Ferraro, responsabile Rapporti con le Imprese di Fratelli d’Italia

Ferrara: "Come Fratelli d'Italia continueremo a lavorare pancia a terra"

"Siamo pronti a fare la nostra parte, con responsabilità e determinazione, al fianco di Edmondo Cirielli per voltare finalmente pagina in Campania e del nostro senatore Domenico Matera che continua la sua instancabile opera di radicamento del partito su tutto il territorio sannita. Come Fratelli d’Italia continueremo a lavorare pancia a terra, senza sosta, per rafforzare il centrodestra in Campania e affermare con sempre maggiore forza il nostro progetto politico".

Fratelli d'Italia nel Sannio

"Nel Sannio, in particolare, stiamo registrando una crescita costante: sono infatti decine e decine gli amici che anche a seguito della mia adesione al partito di Meloni hanno deciso anche loro di iscriversi, segno tangibile di un entusiasmo e di una fiducia sempre più diffusi attorno alla nostra proposta. Tutto il partito, dai dirigenti agli iscritti, sarà impegnato in una grande campagna elettorale. Ognuno di noi dovrà fare il massimo per la lista di Fratelli d’Italia, a prescindere dal ruolo che sarà assegnato. Personalmente ho dato la disponibilità per una candidatura per il nostro partito. Ci sono tante proposte egualmente qualificate. Io farò il massimo possibile se candidato, farò il doppio degli sforzi se il candidato di Fratelli d’Italia dovesse essere qualche altro".

