Fico: in Campania un'unità operativa per le aree interne E sull'acqua "deve essere sempre saldamente nelle mani pubbliche"

Sul fronte dell'acqua, il candidato presidente del campo largo Roberto Fico, ritiene che "le linee guida debbano essere il rispetto del referendum che tanti cittadini hanno portato a vittoria. Il disegno generale è che l'acqua deve essere sempre saldamente nelle mani pubbliche, a partire dalla grande adduzione che è la cosa principale". Fico ha parlato a Cusano Mutri, in provincia di Benevento, soffermandosi sulla situazione delle aree interne. "Al di là dell'istituzione dell'assessorato che può essere anche una cosa positiva, ma noi non vogliamo mettere una bandierina in tal senso, vogliamo far sì che ci sia una unità operativa molto organizzata in cui ci siano le varie direzioni generali delle aree interne, magari accorpandole per creare un'unità specifica. E, magari porla sotto il gabinetto del presidente della Regione sarebbe una cosa giusta perchè significa dare valore strategico a una nuova visione della aree interne con un lavoro di coprogrammazione e coprogettazione con tutti gli amministratori locali al di là del colore politico", ha concluso Fico.