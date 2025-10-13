Acqua pubblica, il gruppo territoriale Montesarchio scrive a Fico "Necessario chiedere a De Luca, di bloccare immediatamente la gara per la scelta di Sannio Acque"

Il Gruppo Territoriale di Montesarchio - Valle Caudina rivolge le proprie istanze direttamente a Roberto Fico, candidato Presidente della Regione Campania.

"Nel corso della tua visita a Cusano Mutri - scrivono -, hai dichiarato che per quanto concerne il Programma della Coalizione in merito all'acqua pubblica: "le linee guida debbano essere il rispetto del referendum che tanti cittadini hanno portato a vittoria. Il disegno generale è che l'acqua deve essere sempre saldamente nelle mani pubbliche, a partire dalla grande adduzione che è la cosa principale".

Prendiamo atto, con soddisfazione, di questa tua decisione che avevamo sollecitato anche con l’unica proposta di programma del MoVimento 5 Stelle per il Sannio da noi presentata.

Con questa consapevolezza, condividiamo anche la tua risposta al candidato della destra Cirielli, con la quale hai rimarcato la coerenza rispetto ai nostri valori e l'essere alternativi alla destra che si dichiara favorevole alla privatizzazione dell'acqua.

Pertanto, è necessario chiedere al Presidente De Luca, di bloccare immediatamente la gara in corso per la scelta del socio privato di Sannio Acque Srl, la costituenda società mista di fatto a stringente controllo privato. Società alla quale l'EIC vuole affidare il Servizio Idrico Integrato per tutti in 78 comuni della provincia di Benevento. Speriamo che questa tua decisione possa convincere anche la Coordinatrice Provinciale, Sabrina Ricciardi, e i Referenti degli altri Gruppi Territoriali Sanniti a intervenire contro la privatizzazione del Servizio Idrico Provinciale, così come fa il nostro GT che da tempo fa parte, insieme ad altri partiti politici e Associazioni, della Rete Fermiamo Sannio Acque Srl.

La Grande Adduzione Regionale e la Gestione Idrica Integrata provinciale, sono questioni di evidente discontinuità e rinnovata credibilità agli occhi dei cittadini sanniti e campani".