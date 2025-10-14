Fratelli d’Italia Sannio: ufficializzate le candidature di Clemente e Ferraro In vista delle elezioni regionali della Campania

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, unitamente alla Segreteria Politica del partito, si è riunito alla presenza del Senatore Domenico Matera, Coordinatore Provinciale, per completare il percorso di definizione delle candidature in vista delle elezioni regionali della Campania. Nel corso della riunione il Coordinatore provinciale, sen. Domenico Matera, ha formalizzato la decisione del partito provinciale di sostenere le candidature di Mario Ferraro e Annalisa Clemente, che rappresenteranno Fratelli d’Italia nella lista per la circoscrizione di Benevento.



Mario Ferraro, architetto e imprenditore di seconda generazione, è da anni una figura di riferimento nel settore edilizio sannita, già presidente per nove anni di Ance Benevento e successivamente vicepresidente di Confindustria Benevento. Fondatore della start-up Matter Economy e cofondatore di Imprenditori Sanniti Srl, è da sempre impegnato nella valorizzazione del tessuto produttivo locale. Già presidente onorario e attuale vicepresidente del Benevento Calcio a 5, è inoltre proprietario ed editore della Fes Networks Srl, con la testata giornalistica online Cronache del Sannio e



Annalisa Clemente, ingegnere gestionale e docente di Fisica, vanta esperienze manageriali in contesti multinazionali come Accenture ed Ernst & Young. Già vicesindaco e assessore di Montesarchio, oggi guida il Gruppo di opposizione, rappresenta una voce competente e radicata in Valle Caudina e nel Sannio, attenta ai temi dello sviluppo e dell’innovazione. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai presenti e da tutto l’ambiente del partito, che ora può avviare con slancio la campagna elettorale.

Il Coordinamento ha espresso piena fiducia nei confronti dei due candidati, riconoscendone il profilo, la competenza e il radicamento territoriale, elementi fondamentali per interpretare al meglio il progetto politico di Fratelli d’Italia sul territorio.

Con le candidature di Annalisa Clemente e Mario Ferraro - ha dichiarato il Senatore Domenico Matera - Fratelli d’Italia si presenta al voto con una proposta autorevole e radicata.

Si tratta di due figure che hanno saputo distinguersi nei rispettivi ambiti, portando con sé serietà, competenza e un forte legame con il territorio.

Abbiamo davvero voluto costruire una squadra che rappresenti le diverse realtà della provincia, capace di ascoltare le comunità locali e di farsi portavoce delle esigenze del Sannio in Regione.

Ora si apre la fase della campagna elettorale, che affronteremo con unità ed entusiasmo, certi che Fratelli d’Italia, con Cirielli Presidente, saprà essere punto di riferimento per chi crede in una Campania più efficiente e vicina ai cittadini.

Per troppo tempo - conclude - abbiamo avuto in Regione rappresentanti che non hanno fatto gli interessi del Sannio a Napoli, è ora di voltare pagina insieme”.