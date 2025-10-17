Boccalone in corsa per la Regione: per una Campania diversa da quella di oggi La presentazione del candidato consigliere nella lista “Cirielli Presidente per la Campania”

“Sono soddisfatto di essere stato scelto dal viceministro Cirelli che mi ha voluto con lui per per parlare di cose concrete, per elaborare progetti, per tentare di riposizionare la Regione Campania in un'altra dimensione, ben diversa dall'attuale. De Luca diceva mai più ultimi: ha avuto ragione, non siamo più ultimi, siamo solo penultimi in tante classifiche”.

Così Nicola Boccalone candidato al Consiglio Regionale della Campania, nella lista personale del candidato Presidente Edmondo Cirielli.

Con lui a Palazzo Paolo V Italo Cirielli, coordinatore della lista “Cirielli Presidente per la Campania” che ha introdotto la strada da percorre tracciata da Boccalone.

La priorità per la prossima agenda di Governo, senza dubbio, è la sanità. “E' tra i servizi pubblici quello più significativo e importante – ha spiegato Boccalone - è nella scaletta la priorità di tutti, fa parte delle proposte della Chiesa, delle proposte della società civile, del terzo settore. Se oggi vuoi fare resilienza, vuoi resistere devi dare prima sanità, prima devi avere la possibilità di dare un servizio efficiente e poi su quello proseguire con sicurezza, rifiuti, il ciclo delle acque e il livello di tassazione. Oggi c'è una competizione dei territori per cui si sceglie non più all'interno della Regione ma la gente oggi sceglie di vivere all'interno di una comunità molto più grande che è l'Europa, che è il mondo e allora potendo scegliere cerchi di trovare la mia soluzione e risposte ai suoi bisogni, quindi di fondo c'è una competizione tra territori basata sulla qualità dei servizi”.