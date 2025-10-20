Picariello: "Manutenzione alvei fluviali: si ascolti l'appello di Rummo" La sollecitazione del consigliere comunale di Benevento e vicesegretario cittadino di Noi di Centro

"Ho interessato il Sindaco della Città di Benevento, e leader di Noi di Centro Clemente Mastella, affinché si faccia portavoce presso il candidato Governatore della Regione Campania, Roberto Fico, del grido d’allarme lanciato da molti imprenditori e ribadito con forza da Cosimo Rummo, patron dell'omonima azienda che costituisce un'eccellenza della nostra economia. Rummo, ricordando l’alluvione del 2015, ha formalizzato un appello affinché il Governo nazionale approvi un provvedimento chiaro per stabilire con precisione le competenze sulla manutenzione dei fiumi e dei fondi fluviali. Attualmente, assistiamo a un continuo e sterile rimpallo di responsabilità tra la Regione Campania e l’Autorità di Bacino, senza che si arrivi a una soluzione concreta", lo dice in una nota il consigliere comunale di Benevento e vicesegretario cittadino di Noi di Centro Antonio Picariello.

Sarebbe auspicabile che anche i nostri due rappresentanti in Parlamento si facessero carico di questa vicenda, ma finora non l'hanno fatto.

La comunità sannita nella sua interezza chiede a gran voce la pulizia degli alvei fluviali e il taglio della vegetazione selvaggia, ormai diventata una vera e propria foresta con forte grada di pericolosità: si ricordi che una situazione del genere mette a forte rischio la sicurezza e l’incolumità di cose e persone", conclude Picariello.