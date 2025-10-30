"Dal Governo Meloni un aiuto concreto a 10 mila famiglie sannite" Il senatore sannita di Fratelli d'Italia interviene sulla Manovra economica varata dal Governo

«Con la nuova edizione della Carta “Dedicata a Te”, il Governo Meloni conferma un impegno concreto a favore delle famiglie italiane, introducendo un aiuto semplice, rapido e mirato.

La misura, voluta fortemente dal ministro Francesco Lollobrigida, prevede un contributo una tantum di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, interesserà in Campania oltre 216.500 famiglie, di cui circa 10mila nel Sannio, offrendo un sostegno reale e immediato nella vita quotidiana".

Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, componente dell’Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica.

"Questa iniziativa - prosegue Matera - è l’esempio di una politica sociale seria, che interviene dove serve senza creare assistenzialismo, ma sostenendo chi ha bisogno in modo temporaneo e con criteri chiari e trasparenti. Non sussidi permanenti o misure propagandistiche, ma strumenti pensati per valorizzare il senso di comunità e responsabilità sociale, spingendo anche la filiera produttiva.

La Social Card - conclude - conferma la sensibilità del Governo Meloni verso i bisogni reali delle famiglie e dei territori".