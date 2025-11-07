Evento NdC al Teatro De La Salle, domenica ci sarà anche Roberto Fico

E’ in programma domenica 9 novembre a Benevento, presso il Teatro De La Salle, in piazza Arechi II (già piazzetta Vari) alle ore 11, la presentazione dei candidati alle elezioni regionali nel collegio sannita di Noi di Centro-Noi Sud Pellegrino Mastella e Giovanna Razzano.
Introdurrà la segretaria provinciale NdC Marcella Sorrentino, interverranno il presidente della Provincia Nino Lombardi, il direttore Breast Unit Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati-Avellino Carlo Iannace, il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Conclude il candidato alla presidenza regionale della Campania Roberto Fico.