Evento NdC al Teatro De La Salle, domenica ci sarà anche Roberto Fico

La presentazione dei candidati del partito guidato da Clemente Mastella

evento ndc al teatro de la salle domenica ci sara anche roberto fico
Benevento.  

E’ in programma domenica 9 novembre a Benevento, presso il Teatro De La Salle, in piazza Arechi II (già piazzetta Vari) alle ore 11, la presentazione dei candidati alle elezioni regionali nel collegio sannita di Noi di Centro-Noi Sud Pellegrino Mastella e Giovanna Razzano.

Introdurrà la segretaria provinciale NdC Marcella Sorrentino,  interverranno il presidente della Provincia Nino Lombardi, il direttore Breast Unit Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati-Avellino Carlo Iannace, il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Conclude il candidato alla presidenza regionale della Campania Roberto Fico. 

Ultime Notizie