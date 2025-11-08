Rettrice UniSannio. Matera: "Spero incontrarla presto" "Per condividere iniziative a sostegno Ateneo anche a livello istituzionale"

“I più sinceri auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico che ha di recente assunto”. Sono quelli che sono stati rivolti dal Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera all'indirizzo della Professoressa Maria Moreno, appena insediatasi quale

Rettrice dell’Università degli Studi del Sannio per il sessennio 2025-2031. Il parlamentare sannita, in particolare, ha indirizzato una lettera al neo vertice dell'Università sannita sottolineando come “la guida dell’Università del Sannio rappresenta una grande responsabilità ma anche una straordinaria opportunità per continuare a rafforzare il ruolo dell’Ateneo come punto di riferimento culturale, scientifico e civile non solo per Benevento, ma per le aree interne e non solo”.

“In questi anni - ha ancora rimarcato Matera - l’Università del Sannio ha saputo radicarsi profondamente nel territorio, contribuendo in modo determinante alla crescita formativa, economica e sociale del Sannio. La sua esperienza e la visione saranno certamente elementi preziosi per proseguire nel solco tracciato e, al tempo stesso, per aprire nuove prospettive di sviluppo e innovazione”. Evidenziato nel messaggio anche il valore del dialogo tra istituzioni, università, mondo del lavoro e amministrazioni locali come “chiave per valorizzare le energie migliori del nostro territorio”.

“Per questo – ha concluso il Senatore Matera nel rivolgersi ancora alla nuova Rettrice - mi piacerebbe poterLa incontrare quanto prima, al fine di condividere idee e riflessioni su come sostenere, anche a livello istituzionale, le progettualità e le iniziative che l’Ateneo vorrà promuovere in questa nuova fase”. In appendice, un ulteriore ringraziamento al predecessore Gerardo Canfora “per il lavoro prezioso svolto”.

