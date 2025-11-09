Regionali, Cacciano (Pd): "Centrosinistra in crescita costante" “Il Partito Democratico si conferma il partito trainante dell’alleanza"

Sarebbe di oltre 10 punti percentuali il vantaggio della coalizione di centrosinistra, guidata da Roberto Fico, sulla Destra di Edmondo Cirielli. Dai sondaggi, emerge la leadership del Partito Democratico, per distacco il primo partito della coalizione con quasi il 20%.

Fa il punto il Partito democratico nel Sannio "La tanto annunciata remuntada, evidentemente, resterà solo un sogno per Cirielli & company” commenta Giovanni Cacciano, candidato elle elezioni regionali della Campania tra le file del Pd.

“I dati dei sondaggi – evidenzia Cacciano - sono chiari e rispecchiano nitidamente anche la percezione di queste settimane di campagna elettorale. Il centrosinistra è nettamente avanti: alcuni istituti statistici addirittura danno il nostro candidato presidente, Roberto Fico, avanti anche del 14/15%”.

“Il Partito Democratico – prosegue - si conferma il partito trainante dell’alleanza, facendo registrare una crescita di quasi 5 punti percentuali rispetto al 2020. Una crescita che registriamo anche nel nostro Sannio, dove la comunità democratica è in continua e costante crescita.

Sono dati, questi, che non possono altro che inorgoglirci e dimostrano inconfutabilmente la bontà del lavoro svolto in questi anni dalla segretaria provinciale”.

“Dal 25 novembre prossimo, ovvero da quando siederemo in Consiglio Regionale, ci impegneremo incessantemente per portare avanti le battaglie del nostro territorio e ci adopereremo per tramutare in fatti tutte le nostre proposte”, conclude Cacciano.