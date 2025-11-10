Regionali: Fratoianni mercoledì a Benevento per Avs Il segretario nazionale di Sinistra Italiana nel Sannio

Prosegue il tour campano di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e co-portavoce di Alleanza Verdi Sinistra, a sostegno dei candidati e delle candidate della propria forza politica in corsa per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Campania.

Mercoledì 12 novembre sarà a Benevento insieme a Tonino Scala, segretario regionale di Sinistra Italiana, al fianco dei candidati sanniti Lucio Ferella e Pina Fontanella. L'appuntamento è alle ore 21:00, presso il Bar Caffè Pina, in Via Napoli. Alleanza Verdi Sinistra è in campo in questa campagna elettorale per la vittoria della coalizione progressista, per contribuire ad eleggere Roberto Fico Presidente, per tenere lontana la destra dal governo della Regione. L’impegno è per una giustizia sociale e ambientale, per i diritti del lavoro e per il salario minimo legale, per un reddito che protegga le fasce più deboli della società, per investire ogni euro disponibile nella sanità pubblica e non in quella privata, per rafforzare il trasporto pubblico locale, per dire stop al consumo di suolo, per una rigenerazione economica, sociale e culturale delle aree interne, per contribuire a ridare un futuro ai giovani che decidono di restare.