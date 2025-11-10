Regionali: Rotondi con Mazzoni "E' tempo di cambiare rotta"

“La Dc non era il centro come un partito che si poneva tra due scelte. La Dc era la prima scelta come oggi la Meloni è la prima scelta. E dunque perché inseguire il centro quando il tema vero è aiutare Giorgia Meloni a fare una politica di progresso come è stata quella della democrazia cristiana?”.
E' uno dei passaggi chiave di Gianfranco Rotondi, leader della Dc con il simbolo della balena bianca, arriva a Benevento per la presentazione dei candidati Rosa Caccese e Massimo Cesa nella circoscrizione sannita della lista della ‘Democrazia Cristiana con Rotondi’ a sostegno di Edmondo Cirielli presidente della regione Campania.
Appuntamento a Palazzo Terragnoli, in biblioteca provinciale con Erminia Mazzoni e il suo movimento ‘Cristiano-popolare’.
“La Campania – spiega la Mazzoni – ha bisogno di un passo verso il cambiamento e non c'è dubbio che quella di Edmondo Cirilli è l'unica scelta possibile anche per trasferire quello che sta accadendo a livello nazionale sul piano regionale”.
Dalla Mazzoni una sonora bocciatura al governo De Luca “La Regione è un ente che si occupa prevalentemente del rispetto dei diritti sostanziali dei cittadini: salute, istruzione, mobilità, servizi sociali, tutte questioni su cui è stato fatto poco”.
Rincara la dose la candidata Rosa Caccese “Il Sannio è stato abbandonato: sanità, infrastrutture, lavoro e servizi i temi da cui ripartire per invertire la rotta”.