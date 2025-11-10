Regionali, Fico a Benevento: "Devo prendere la residenza nelle aree interne" Il confronto con i candidati della coalizione insieme a Piero De Luca

Roberto Fico è tornato questa sera a Benevento per l'incontro con i candidati della coalizione. Il candidato del campo largo è arrivato in città dopo le 21 insieme al segretario del Pd, Piero De Luca.

Tornato nel Sannio dopo meno di ventiquattro ore dall'incontro al De La Salle, il candidato presidente in Regione Campania per il campo largo rispondendo alle domande dei cronisti prima ironizza sulla residenza, poi rilancia l'impegno per le aree interne.

“Devo prendere qui la residenza. Ero anche qui domenica”, commenta Fico che ribadisce: “Lo sto dicendo dall'inizio della campagna elettorale che le aree interne erano l'elemento centrale del nostro programma, della nostra coalizione”.

Un tema che diventa trainante: “E' un elemento cruciale per tutta la Campania. Perché è dalle aree interne che possiamo sviluppare un grande progetto, che è un progetto contro lo spopolamento, che significa servizi pubblici forti, viabilità, scuola, trasporti, presidi sanitari, significa imprenditoria, significa lavoro, significa reddito”.

E dunque nessuna contrapposizione con la zona costiera, ma la proposta di “un sistema integrato tra zona costiera e aree interne”.

Rimonta del centrodestra? “Possono pensare quello che vogliono – replica il candidato del centrosinistra -, noi siamo qua, parliamo di programmi, di sanità pubblica, aree interne e cittadini. Ovunque andiamo c'è grande partecipazione, entusiasmo, e andiamo avanti così”.

Come detto, Fico è arrivato questa sera all'Hotel Traiano per l'incontro con i candidati del campo largo nel Sannio insieme a Piero De Luca. Da Benevento il deputato Dem rivendica l'impegno per portare avanti risultati raggiunti in questi anni e nuovi traguardi.

“Abbiamo consolidato una coalizione sulla base di un indirizzo programmatico serio, concreto, volto a dare attenzione ai cittadini, alle famiglie, alle imprese. C'è un lavoro importante fatto in questi anni e ci stiamo ponendo obiettivi ancora più ambiziosi per i prossimi anni che riguardano il tema del lavoro, sanità trasporti, politiche ambientali”, assicura Piero De Luca.

A margine dell'incontro con i candidati, aperto anche alla società civile, il segretario Dem rilancia: “Continueremo a fare il nostro lavoro, a parlare ai cittadini. E sono convinto che ce la faremo perché i cittadini ci daranno fiducia per i prossimi anni”. Una sfida che guarda anche al governo nazionale: “Da qui partirà un pezzo del percorso di costruzione all'alternativa di governo nazionale alla destra”.