Regionali, Cacciano e Razzano (PD) raccolgono l'appello di Parente "Nostro impegno per una Campania più giusta e solidale, senza lasciare indietro nessuno”

“Le riflessioni e le sollecitazioni di Filiberto Parente, presidente Simposio Immigrati Benevento e consigliere nazionale delle Acli, rappresentano un contributo prezioso per la costruzione di una Campania più giusta, inclusiva e solidale. I temi che pone – la piena attuazione della Legge Regionale 6/2010, il diritto al lavoro dignitoso, la sicurezza, la lotta all’illegalità, la valorizzazione dell’agricoltura e delle aree interne – sono al centro del programma di governo del Partito Democratico e della coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a Presidente di Roberto Fico”.

Così in una nota stampa Giovanni Cacciano e Rosa Razzano, candidati con il Partito Democratico alle elezioni regionali in Campania.

“Condividiamo pienamente - proseguono - la convinzione che la politica debba tornare a mettere al centro le persone, la dignità e la coesione sociale. La Campania ha bisogno di politiche concrete di inclusione e sviluppo, capaci di unire e non di dividere. Per questo, il nostro impegno sarà quello di rendere finalmente operativa la Legge Regionale 6/2010 e di promuovere, insieme al Terzo Settore e alle comunità locali, percorsi reali di partecipazione, trasparenza e coprogettazione.”

“Solo così – concludono Cacciano e Razzano – potremo costruire una regione che non lasci indietro nessuno, che riconosca il valore di ogni cittadino, italiano o straniero, e che sappia trasformare l’accoglienza, la solidarietà e il lavoro in motori di sviluppo e giustizia sociale”.