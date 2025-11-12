"Elettrificazione linea Bn-Av-Sa e fondi Benevento - Caserta le priorità" L'obiettivo del candidato consigliere Pellegrino Mastella di Ndc-Noi Sud

"Le tratte delle aree interne della Regione Campania devono smettere di essere considerate di secondaria importanza, per questo abbiamo chiesto a Fico un impegno preciso: fondi regionali ad hoc entro i primi cento giorni di legislatura per l’elettrificazione della linea ferroviaria che congiunga le province di Benevento ed Avellino fino a Salerno. E' una misura chiave per il turismo, per il collegamento verso l'aeroporto di Costa d'Amalfi e per aumentare la connessione tra Irpinia e Sannio anche in considerazione della nascita e del futuro potenziamento della facoltà di medicina a Benevento che è un presidio didattico-scientifico per tutto il bacino non costiero", lo spiega in una nota il candidato alle Regionali nel collegio sannita Pellegrino Mastella (Noi di Centro-Noi Sud).

"Per quanto riguarda le strade, serve un intervento compartecipativo della Regione anche per far partire il primo lotto (fino a Paolisi) dell'autostrada Benevento-Caserta. E' un'opera dai costi imponenti per cui il Ministero e la Regione, a prescindere da tutti gli annunci, devono dare segnali chiari, non solo sul piano burocratico, ma anche della copertura economica", prosegue Pellegrino Mastella.

"I trasporti sono un cardine della strategia di sviluppo delle aree interne: finanziare queste due opere sarebbe già una svolta che insieme alla fine dei lavori, prevista nella seconda metà del 2026, dei lavori sulla Valle Caudina e alla nascita a Benevento, grazie alla collaborazione Rfi-Comune, di un hub dell'Alta Velocità con una Stazione più moderna e efficiente, potrebbe davvero indicare una nuova strada per i collegamenti ferro e gomma nella provincia sannita", conclude Pellegrino Mastella.

