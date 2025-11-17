Forestali da mesi senza stipendi: Mastella "Basta tempi biblici fondi FESR" Noi di centro "emolumenti da bilancio regionale”

“Non è più tollerabile la condizione dei lavoratori idraulico-forestali degli Enti Delegati della Regione Campania. giusto che ricevano le loro spettanze mensilmente, perché non è concepibile che debbano attendere le lungaggini dei fondi FESR e le paralisi burocratiche legate ai progetti”. Lo dichiara in una nota Pellegrino Mastella (Noi di Centro), candidato al Consiglio regionale della Campania nella circoscrizione di Benevento.

“Nel Sannio versano in questa situazione - spiega Mastella - le maestranze della Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro, della Comunità Montana del Fortore e della Comunità Montana del Taburno. Non è possibile che ci siano famiglie che non ricevono sostentamento addirittura dal mese di maggio. In molti casi si tratta dell’unico stipendio in casa. Come si immagina possano andare avanti queste persone? La politica ha il dovere morale di risolvere problemi di questo tipo e deve interrogarsi su ciò che sta accadendo: la Regione Campania deve trovare il modo affinché gli emolumenti di questi lavoratori, che rappresentano risorse ed energie fondamentali per il nostro territorio, sia nella prevenzione incendi che nella manutenzione dei boschi, ricadano sul bilancio regionale. Le comunità montane devono riassumere un ruolo centrale all’interno della programmazione regionale, in quanto sono delle vere e proprie sentinelle del territorio. E tutti i loro dipendenti, indistintamente, devo essere garantiti contrattualmente dalla Regione stessa”.