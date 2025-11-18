Barone (Lega): "Con Coldiretti confronto aperto. Attuale Parco Matese è dannoso" "Sburocratizzare è prioritario”

Il candidato della Lega al Consiglio regionale della Campania, Luigi Barone, ha partecipato all’incontro di questa mattina con Coldiretti Sannita.

“È stato un momento molto costruttivo – ha dichiarato Barone –. Ringrazio Coldiretti Sannita, a cominciare dal presidente provinciale e Vice Presidente nazionale, Gennarino?Masiello, per aver voluto questo confronto e per aver sostenuto la mia idea di un dibattito aperto: ho chiesto loro di farmi domande, di avanzare proposte e di ragionare seduta stante su come dare risposte reali al comparto agricolo. È stato un incontro dinamico e concreto, non una semplice passerella, ed è questa la modalità con cui voglio continuare a lavorare.”

Barone è stato netto anche sul Parco del Matese:

“Ribadisco con fermezza che l’attuale configurazione è dannosa: limita le prospettive di sviluppo delle imprese agricole, ostacola la crescita territoriale e rafforza vincoli inutili - ha detto -.Mi sono già fatto carico di portare la questione all’attenzione del Ministero dell’Agricoltura e del Ministero dell’Ambiente sostenendo una rinnovata agenda politica che affronti sia il disegno attuale del Parco sia i sei punti chiave inseriti da Coldiretti nel Manifesto che ho sottoscritto con convinzione. Importante l’istituzione di una cabina di regia regionale, come richiesto da Coldiretti, che metta insieme assessorati, imprese e istituzioni per un dialogo strategico e continuativo. Così come è urgente intervenire sulla burocrazia che è a tutt’oggi un freno fortissimo per le imprese agricole. Serve sburocratizzare: procedure più snelle, meno ostacoli, tempi più rapidi. È un impegno politico preciso per dare respiro alle aziende agricole”, ha concluso Barone.