Mastella: "Meloni evita Napoli, Cirielli chiede il voto disgiunto Il leader di NdC-Noi Sud: "Si danno per spacciati, da Campania abbrivio nazionale”

“La destra dà per persa la Campania, sente puzza di bruciato e si considera spacciata. Lo deduco da tre indizi che come diceva Agata Christie fanno una prova. Anzitutto la Meloni evita la chiusura della campagna elettorale a Napoli".

Così in una nota il sindaco di Benevento e segretario nazionale di NdC-Noi Sud Clemente Mastella.

"Questa diserzione indica che non vuole mettere la faccia in una sconfitta che evidentemente considera praticamente certa. Inoltre, mai nella mia carriera politica, pure notoriamente lunga, avevo assistito ad un candidato presidente che si aggrappa al voto disgiunto, come in un estremo tentativo di salvare il salvabile. Mi chiedo - rimarca Mastella - come abbiano proseguito la campagna elettorale i candidati delle liste di Cirielli, dopo che il loro candidato presidente li ha sfiduciati e mortificati in diretta nazionale, davanti a milioni di spettatori nel confronto con Fico. Inoltre rivedo atteggiamenti vichinghi e nordisti, leghsimi vecchia maniera sull’autonomia differenziata e sulla manovra: evidentemente la destra sa di perdere in Campania e Puglia che insieme hanno 10 milioni di abitanti, cinque volte più della Calabria e della Basilicata insieme e abdica al Meridione, dove la Lega dei Salvini e dei Durigon che sognava lo sbarco in Normandia, non ha mai toccato palla”.

“La stessa Manovra ormai all’esame del Parlamento è antimeridionale: i tagli ai Comuni sono draconiani. Sono stati stimati in 140 milioni di euro. Sarebbe fuori da ogni decoro politico e istituzionale. Dalla Campania a questa destra arriverà un segnale forte, che sarà abbrivio verso la risalita nazionale del campo largo. Quanto a noi abbiamo combattuto a mani nude, ma NdC-Noi Sud, pur contro tanti consiglieri uscenti che hanno gestito per 10 anni, eleggerà e sarà decisivo. Eleggeremo volti nuovi, inediti che saranno novità e nuova linfa per il prossimo Consiglio regionale”, conclude Mastella.