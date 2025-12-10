Opposizione: "Riapertura Piazza Orsini meglio tardi che mai" La riflessione dei consiglieri di opposizione di Alternativa per Benevento

"Hanno studiato e continuato a studiare fin quando il malato non è entrato in agonia. Apprendiamo che il Sindaco e l’assessore al Traffico si sono decisi a riaprire per le festività natalizie l’area di Piazza Orsini.

Una misura auspicata, per quanto tardiva, e resa necessaria dalla mancanza di parcheggi in prossimità del centro storico e dalla condizione di degrado in cui versa da anni il mega-parcheggio di Via del Pomerio".

Così i consiglieri di opposizione di Alternativa per Benevento "Risale a dicembre 2024 l’ultimo accorato appello che Alternativa per Benevento rivolse all’Amministrazione per ripristinare, anche temporaneamente, l’area di parcheggio a servizio del commercio in centro storico, e già allora il Consorzio Cepio, che riuniscei proprietari dell’area, si era reso disponibile a consentire l’utilizzo del suolo privato ad uso parcheggio quanto meno nel periodo delle feste.

Il punto è che in Consiglio Comunale siamo costretti a sorbirci le prediche sull’ intransigenza dell’opposizione, ma poi, ogni volta che avanziamo una proposta nell’interesse del bene comune, la risposta è sempre negativa. Salvo ripensamenti, come accade oggi per piazza Orsini, e come accaduto ieri per il mercato ambulante a Piazza Risorgimento. In ogni caso, meglio tardi che mai, fermo restando che la sistemazione definitiva di quel quadrante di città, da tempo annunciata, non può prescindere dalla accorta gestione di soluzioni che regolino in modo ottimale il traffico automobilistico e garantiscano al meglio l’accesso dell’utenza al comparto commerciale del centro storico".