Il senatore Matera (FdI) traccia il bilancio e punta alla Provincia - VIDEO "Su Sanità e trasporti... In bocca al lupo a Fico ma serve un cambio di passo e assessore sannita"

Prima l'analisi del programma di Governo con i traguardi raggiunti dalla premier Meloni e dalla squadra di centrodestra, poi la disamina dei dati “lusinghieri” delle elezioni regionali di Fratelli d'Italia grazie al lavoro di squadra e dei due candidati Mario Ferraro e Annalisa Clemente.

Il senatore e numero uno di Fratelli d'Italia nel Sannio, Domenico Matera, in un'affollata sede del partito guidato da Giorgia Meloni, questa mattina a Benevento ha tracciato il bilancio delle attività svolte. “Un partito in crescita nel Sannio come hanno dimostrato i risultati ottenuti in provincia di Benevento alle ultime elezioni regionali” ha rimarcato il senatore Matera che ha anche parlato della “disastrosa situazione di sanità ospedaliera nel Sannio e dei trasporti a livello regionale non senza un pizzico di ironia: “Certo Fico risolverà tutto...”.

L'esponente di FdI si è poi detto d'accordo con Mastella sulla necessità di nominare a Palazzo Santa Lucia un assessore sannita...”.

Ha poi toccato la questione della Comunità montana del Taburno “il Pd ha deciso di scendere a patti con Clemente Mastella...”.

Infine gli obiettivi: “attestarsi sempre di più sul territorio e puntare alle prossime elezioni provinciali di Febbraio: “Siamo pronti”...

L'intervista completa nel video