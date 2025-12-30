Provincia: Lombardi "Bilancio sia approvato dal consiglio uscente" La seduta del consiglio provinciale. Il presidente ha sollecitato all'ok del documento

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha presieduto oggi il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria in prima convocazione.

Assente il Gruppo consiliare del Partito Democratico, il Presidente della Provincia, ha ricordato di aver indetto i Comizi elettoriali per il rinnovo del Consiglio per il 28 febbraio, ha annunciato che sono in corso di elaborazione le deliberazioni relative alla Sessione Bilancio 2026 e che lui conta che le stesse siano portate a definitiva approvazione da parte del Consiglio uscente prima ancora dunque del 28 febbraio.

Lombardi ha infatti affermato di ritenere doveroso che il Bilancio 2026 venga approvato dal Consiglio uscente.

Questo il resoconto della discusssione sull’Ordine del giorno predisposto che non è stato del tutto esaurito in quanto alcuni argomenti sono stati rinviati per approfondimenti.

“Lettura e Approvazione verbali sedute precedenti del 07.10.2025 (dal n. 61 al n. 71)”: argomento approvato a voti unanimi.

“Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (ex art. 175 co. 4 del D.lgs 267/2000). Delibera Presidenziale n. 322 del 28.11.2025. Ratifica”: la delibera è stata ratificata con 5 voti favorevoli e 4 astenuti.

“Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (ex art. 175 co. 3 lett. A del D.lgs 267/2000). Delibera Presidenziale n. 331 dell’11.12.2025. Ratifica”: la delibera è stata ratificata con 5 voti favorevoli e 4 astenuti.

“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.L.gs 19 agosto 2016, n. 175 e contestuale ricognizione dei servizi pubblici locali ( esercizio 2025) disposto con il D.L.gs 201/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

Su questo argomento, che la legge impone sia approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, ha relazionato il Segretario Generale Maria Antonietta Iacobellis che ha confermato come nessuna Società partecipata

della Provincia di Benevento presenti squilibrio di bilancio e che i servizi pubblici locali assicurati da Samte, per la gestione delle discariche post mortem”, e Sannio Europa per la gestione della Rete dei Musei non presentano condizioni di squilibrio di Bilancio. La votazione ha dato il seguente esito: 7 favorevoli e 2 astenuti.

“Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Benevento nominato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 14.04.2025 – Maggiorazione del Compenso ex art. 1 comma 1) del decreto ministeriale 21 dicembre 2018 lett. a) e b)”: l’argomento è stato rinviato per approfondimenti istruttori.

“Acquisizione gratuita al demanio stradale provinciale di area adibita a viabilità di pubblico transito della strada provinciale n. 1 “Ciardelli” in territorio di San Leucio del Sannio alla località Verdini, catastalmente censita al foglio 11 p.lla n. 312/parte – art. 31 commi 21 e 22 legge 448/1998 (Finanziaria 1999)”: l’argomento è stato

approvato a voti unanimi.

“Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano viabile del “Collegamento S.S.V. Caianello - Benevento-S.P. ex 372 (Paupisi)” Occupazione terreno in proprietà Stanzione Carmela. Acquisizione coatta sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri). Riconoscimento debito fuori bilancio - art. 194 c.1 lett. d) D.Lgs 267/2000 - per l’importo complessivo di € 14.198,06”: l’argomento è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astenuti

“Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relative a sinistri derivanti da “insidie stradali” (partita debitoria n. 29/2025)”: l’argomento è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astenuti.

“Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relative a sinistri derivanti da “insidie stradali” (partita debitoria n. 30/2025)”: l’argomento è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astenuti.

“Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relative a sinistri derivanti da “insidie stradali” (partita debitoria n. 31/2025)”: l’argomento è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astenuti.

“Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relative a sinistri derivanti da “insidie stradali” (partita debitoria n. 32/2025)”: l’argomento è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astenuti.

“Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relative a sinistri derivanti da “insidie stradali” (partita debitoria n. 34/2025)”: l’argomento è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astenuti.

“Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relative a sinistri derivanti da “insidie stradali” (partita debitoria n. 35/2025)”: l’argomento è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astenuti.

“Legge Regionale n. 7 del 06.06.2025 e ss.mm.ii.. - Consorzio di Bonifica dell’Ufita - Consiglio dei delegati - designazione di tre Rappresentanti (due di Maggioranza ed uno di Minoranza)”: l’argomento è stato rinviato su proposta del Presidente Lombardi al fine dell’acquisizione degli atti circa l’adeguamento del Consorzio da parte

dello Statuto alla normativa regionali.

“Legge Regionale n. 7 del 06.06.2025 e ss.mm.ii.. - Consorzio Generale di Bonifica del bacino inferiore del Volturno - art.13 Statuto Consortile - Consiglio dei delegati - designazione di tre Rappresentanti (due di Maggioranza ed uno di Minoranza)”: l’argomento è stato rinviato su proposta del Presidente Lombardi al fine dell’acquisizione degli atti circa l’adeguamento del Consorzio da parte dello Statuto alla normativa

regionali.

“Approvazione Regolamento di Contabilità”: l’argomento è stato rinviato per approfondimenti.

