Dazi Usa su pasta italiana, Errico (FI): "Risultato importante anche per Sannio" Il consigliere regionale: grande rilievo per agroalimentare nazionale e per territori come il Sannio

«La decisione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti di ridurre drasticamente i super-dazi sulla pasta italiana, ipotizzati inizialmente al 91,74 per cento, è una notizia di grande rilievo per l’agroalimentare nazionale e per territori come il Sannio, espressione di produzioni di qualità apprezzate sui mercati internazionali». Lo dichiara Fernando Errico, consigliere regionale della Campania di Forza Italia. «Un’aliquota così elevata avrebbe di fatto escluso la pasta italiana dal mercato americano, con gravi ricadute su fatturato e occupazione. La riduzione dei dazi consente invece alle nostre aziende di continuare a operare in un mercato strategico». Per Errico, «la pasta di qualità è un ambasciatore del Made in Italy e difenderla significa tutelare filiere, identità e consumatori». «Questo risultato – conclude - è frutto dell’azione istituzionale del Governo e dell’impegno dei ministri Tajani e Lollobrigida. La Regione Campania deve continuare a sostenere le imprese che rappresentano un punto di forza per l’economia del Sannio e del Paese».