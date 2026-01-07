Comitato direttivo del Consorzio Asi di Benevento: si dimette Gazzella "Decisione arriva a poche ore dalla nomina della mia coniuge in Giunta"

Guerino Gazzella ha rassegnato le dimissioni dal Comitato direttivo del Consorzio Asi di Benevento, ove era stato nominato il 7 aprile di 3 anni fa con decreto dell'allora presidente regionale Vincenzo De Luca.

"Gentile presidente - scrive Gazzella al presidente Roberto Fico - con la presente rassegno le mie dimissioni dall'incarico di componente del comitato direttivo del Consorzio Asi di Benevento.

Ancorché non sussistano né motivi ostativi di profilo giuridico, nè conflitti d'interesse di alcun tipo, la recente nomina della mia consorte, Mariacarmela Serluca quale assessore regionale all'Agricoltura, mi induce ad un gesto che è motivato dall'opportunità politica e dalla volontà di azzerare qualsiasi strumentalizzazione, anche mediatica, nei confronti Suoi e del leader della mia compagine politica Clemente Mastella. Non posso non sottolineare come tali speculazioni tuttavia provengono da una forza politica, la Lega, da cui non accettiamo lezioni di moralità politica. Le mie dimissioni dal Consorzio Asi arrivano in maniera immediata e a poche ore dalla nomina della mia coniuge in Giunta. Arrivarono ben più tardi quelle di un ex presidente che era in carica nominato proprio grazie a Clemente Mastella: a novembre 2024 ebbe un ruolo di responsabilità nella Lega. Le sue dimissioni in un posto che non gli apparteneva più, per motivi di grammatica e morale politica, arrivarono solo a febbraio inoltrato del 2025. Questione di stile".