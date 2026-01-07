Parisi (Lega) "Ps San Pio, situazione grave: servono risposte con urgenza" Il commento del Commissario provinciale della Lega Salvini Premier

“Non amo ricorrere a giri di parole: la situazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio di Benevento delinea un quadro grave sotto il profilo dell’assistenza, che finisce inevitabilmente per penalizzare il cittadino-paziente. Le risposte devono arrivare, e devono arrivare con urgenza”.

Lo dichiara Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega Salvini Premier per Benevento.

“Non si tratta di una questione di professionalità – che non è in discussione né per i medici né per gli altri operatori sanitari – ma esclusivamente di un problema organizzativo, legato alla carenza di personale e a una pressione ormai insostenibile per la struttura del Pronto Soccorso del Rummo.

Desidero innanzitutto esprimere la mia piena solidarietà a quanti, come emerso dalle testimonianze diffuse a mezzo stampa, sono stati vittime, insieme alle loro famiglie, di quelli che appaiono come gravissimi disservizi. La misura è ormai colma.

Per questo ci attendiamo dal nuovo Presidente della Giunta regionale, che ha trattenuto per sé la delega alla Sanità e che in campagna elettorale ha annunciato soluzioni immediate per la sanità sannita , un intervento concreto. Non tra un mese, ma subito.

È necessario procedere con l’immissione di nuovo personale presso il San Pio di Benevento ma, ancor prima, occorre ridurre la pressione dell’emergenza sul capoluogo. In tale prospettiva, non è più rinviabile la riattivazione del Pronto Soccorso del De’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti in modalità full time. Un Pronto Soccorso non può funzionare con orari d’ufficio: la salute non ha orari e le emergenze, infarti e altri eventi critici, non sono programmabili.

Il cittadino ha il sacrosanto diritto di rivolgersi al Pronto Soccorso più vicino, senza dover guardare l’orologio. Naturalmente, il Pronto Soccorso saticulano, per operare a tempo pieno, deve poter contare su reparti di supporto adeguati che ne garantiscano un funzionamento dignitoso. Già questo intervento restituirebbe respiro al Rummo. In gioco vi è non solo la salute dei cittadini, ma anche il diritto dei professionisti della sanità a lavorare in condizioni umane e non di trincea. Temo, inoltre, che il peggio debba ancora arrivare: mi riferisco al picco influenzale che, statisticamente, verso la fine del mese di Gennaio, comporta un aumento significativo degli accessi al Pronto Soccorso.

Al Governo regionale diciamo con chiarezza: non guardate altrove. La competenza sulla sanità è vostra. Il tempo della tolleranza è già abbondantemente terminato”.

