L'area "Cambiare il Pd" cresce: aderisce il sindaco Marino Nel gruppo anche il primo cittadino di San Marco dei Cavoti

L’Area “Cambiare il PD Sannio: per un tempo nuovo, per un partito Plurale e Democratico” esprime soddisfazione e compiacimento per l’adesione del sindaco di San Marco Dei Cavoti Angelo Marino al progetto politico che intende, dentro il partito democratico, generare un nuovo percorso partecipativo al quale possono accedere gli iscritti al PD e i simpatizzanti. Il Sindaco di San Marco dei Cavoti è persona attenta alle problematiche del Fortore e del Sannio ed è rappresentativo di quella classe politica che antepone ai propri interessi quelli della comunità rappresentata e gode di ampio apprezzamento tra i cittadini del Fortore.