Alto Calore, Errico (FI): "No alla chiusura della sede di Benevento" "Servizio essenziale va garantito sul territorio”

Preoccupazione per la possibile chiusura al pubblico della sede di Benevento di Alto Calore Servizi S.p.A. A esprimerla è il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, che ha formalmente scritto al presidente di Alto Calore Servizi, Alfonsina De Felice, e al direttore generale, Andrea Palomba, chiedendo il mantenimento operativo della sede nel capoluogo sannita.

«In qualità di consigliere regionale, esprimo la più viva preoccupazione, circa la possibile chiusura al pubblico della sede di Benevento di Alto Calore Servizi S.p.A. - dichiara Errico -. Una simile decisione comporterebbe un grave disagio per la città capoluogo e per l’intero territorio sannita, arrecando un danno significativo ai cittadini e ai Comuni interessati, che vedrebbero compromessa la possibilità di fruire di un servizio essenziale in condizioni di prossimità e accessibilità».

Il consigliere regionale richiama inoltre il quadro normativo di riferimento, sottolineando come le società a partecipazione pubblica siano chiamate a operare nel rispetto dell’interesse generale e della tutela degli utenti. «Tale chiusura determinerebbe difficoltà logistiche e organizzative, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione - prosegue Errico -. Si richiama, in via generale, la normativa di settore, in particolare il D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica), il Testo Unico Enti Locali, nonché lo Statuto, che impongono alle società partecipate di perseguire finalità di interesse pubblico, garantendo efficienza, continuità e prossimità del servizio». Da qui l’appello rivolto ai vertici di Alto Calore Servizi affinché venga rivalutata ogni ipotesi di ridimensionamento della presenza a Benevento. «Ogni scelta organizzativa deve essere orientata al buon andamento e alla tutela degli utenti, evitando soluzioni che compromettano l’accessibilità e la qualità del servizio idrico integrato - conclude Errico-. Alla luce di quanto esposto, si chiede di riconsiderare ogni ipotesi di chiusura della sede di Benevento, valutando soluzioni alternative che salvaguardino il diritto dei cittadini ad un servizio efficiente e vicino al territorio».