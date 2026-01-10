"Istituti Lombardi, Lucarelli, Alberti-Virgilio e Carafa protagonisti riforma" Modello 4+2, Parisi (Lega): "Alta formazione per i settori strategici dell’economia”

“Il Sannio protagonista del modello 4+2, la nuova frontiera della formazione tecnico-professionale voluta dal ministro all’Istruzione e al Merito, Giuseppe Valditara, pronta a partire già nel 2026. Le scuole coinvolte – IIS “Lombardi” di Airola, IPS “Lucarelli” di Benevento, Alberti-Virgilio di Benevento e Carafa-Giustiniani di Cerreto Sannita – saranno punti strategici per formare giovani con competenze altamente professionali in robotica, meccanica, manutenzione e tecnologie avanzate, subito spendibili nel mondo del lavoro".

Così in una nota il Commissario provinciale della Lega, Domenico Parisi che spiega: "In Campania, la riforma coinvolge da subito 70 percorsi e oltre 1.750 studenti al primo anno (oltre 7000 a regime), confermando il ruolo guida della regione nel Mezzogiorno per innovazione educativa e collegamento con le imprese. Gli studenti del Sannio potranno conseguire il diploma in quattro anni, con lo stesso valore legale del quinquennale, e accedere direttamente agli ITS o al lavoro con un anno di anticipo.

Il modello 4+2 fortemente voluto dall ministro Valditara è una delle innovazioni più rilevanti per il futuro occupazionale dei giovani e per la competitività del sistema imprenditoriale italiano. In questo quadro, il Sannio si conferma un laboratorio educativo e occupazionale, capace di ridurre il divario tra scuola e lavoro e di preparare i giovani a operare nei settori strategici dell’economia nazionale”.