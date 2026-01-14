Alto Calore, De Ieso: "Grave nomine nuovi dirigenti. Convocare i sindaci" Ci si trova in una fase estremamente complessa per l’Ente

“Apprendo dalla stampa della possibilità di nuove nomine dirigenziali in Alto Calore Servizi. In una fase estremamente complessa per l’Ente, segnata dal concordato in corso, da una persistente emergenza idrica e da aumenti tariffari che stanno gravando pesantemente sui cittadini, l’ipotesi di nuove nomine apicali appare quanto meno inopportuna e rischia di determinare un ulteriore aggravio dei costi".

Così Mauro de Ieso, Sindaco di Pago Veiano che prosegue "Qualora la notizia fosse confermata, sarebbe legittimo chiedersi se tali scelte siano coerenti con le reali priorità della società e con l’interesse delle comunità servite, anche alla luce dell’assenza di trasparenza e di un preventivo confronto con i Comuni soci.

Intanto i cittadini continuano a pagare tariffe sempre più alte, con aumenti che arriveranno fino al +46% entro il 2027, a fronte di un servizio di approvvigionamento idrico che resta carente e discontinuo. In molti comuni del Sannio e dell’Irpinia, compreso Pago Veiano, si continuano a registrare interruzioni dell’erogazione dell’acqua anche in questi giorni invernali, con famiglie che vivono disagi al limite della sopportazione e della decenza.

Preoccupa inoltre la prospettiva di un possibile trasferimento della sede di Benevento, che rappresenterebbe un ulteriore segnale di abbandono del territorio.

È dunque urgente l’apertura di un confronto istituzionale serio e trasparente con la governance di Alto Calore. I Comuni sono soci della società e non possono continuare a subire decisioni unilaterali che incidono su tariffe, servizio e assetti organizzativi”.