Comunità del Taburno, NdC: "Commissario ad acta per convocare il Consiglio" "Vincono la democrazia, il buon senso e l'algebra"

"E' stato nominato il commissario ad acta per la convocazione del Consiglio all'Ente montano del Taburno. Ringraziamo SE il Prefetto Moscarella per aver garantito il rispetto delle regole della legalità democratica", lo dicono i rappresentanti di NdC alla Comunità Montana del Taburno.

"Non vince una parte politica, vincono così la democrazia rappresentativa, il buon senso e la semplice algebra politica. Il presidente sarà indicato dalla maggioranza e sarà Stefano Diglio. Spiace che qualcuno abbia finto di non vedere e di non sentire. Ma non funziona così e ciò ora è ancora più evidente".